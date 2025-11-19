В Русском музее сообщили об изменении графика работы Летнего сада

Летний сад перешел на зимний режим работы. Новый график будет действовать до 28 февраля будущего года.

Выпадение снежного покрова в Санкт-Петербурге повлияло на работу городских парковых зон. В пресс-службе Русского музея сообщили о введении сезонного расписания в Летнем саду.

Начиная с 19 ноября и до 28 февраля 2026 года территория парка будет открыта для публики ежедневно, за исключением вторника. Посетить сад можно с 10 утра до 18 часов вечера.

В этот период гости смогут увидеть аллеи в снежном убранстве, а также скульптуры и фонтаны, законсервированные на холодный сезон.