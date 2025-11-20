В Ленобласти за год газифицировали свыше 15 тысяч домов

В Ленинградской области за 2025 год к природному газу подключили 15 тысяч домовладений. Такой результат стал возможен благодаря реализации программы газификации региона.

Как сообщает пресс-служба Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, для достижения таких результатов была проведена масштабная подготовительная работа. Председатель Комитета Сергей Морозов отметил предоставление мер поддержки для жителей при выполнении работ на их земельных участках.

Размер субсидий на подключение к газовым сетям зависит от категории получателей. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной могут получить до 300 тысяч рублей на проведение необходимых работ внутри своих участков.

Участники специальной военной операции и члены их семей имеют право на субсидию до 201 тысячи рублей. Для остальных домовладельцев предусмотрена компенсация до 180 тысяч рублей при условии, что площадь дома не превышает 200 квадратных метров.