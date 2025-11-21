В Петербурге установили единый тариф для пригородных электричек

В Санкт-Петербурге утвердили закон о введении фиксированной стоимости проезда в пригородных электропоездах.

Как сообщает Мойка78, документ был опубликован на официальном портале правительства Северной столицы и предоставляет властям право оказывать финансовую поддержку перевозчикам. Стоимость одной поездки составит от 60 до 69 рублей в зависимости от выбранного маршрута.

По словам главы бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Дениса Четырбока, новая система предусматривает оплату не за количество поездок, а за конкретное направление. Закон был принят в третьем чтении 12 ноября после продолжительного обсуждения.

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев сообщил о планах по развитию системы пригородных железнодорожных перевозок. Он отметил, что в следующем году может быть введен единый тариф, который уравняет стоимость проезда в электричках в административных границах города с ценой поездки в метро.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в 2024 году анонсировал создание системы наземного метро для города и Ленинградской области. Проект предусматривает запуск к 2030 году двух маршрутов в формате полуколец и входит в программу десяти приоритетов развития города.