Инвестиции резидентов ОЭЗ Петербурга выросли в три раза

Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны Санкт-Петербурга за третий квартал 2025 года продемонстрировал рост.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, показатель увеличился более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июле-сентябре 2025 года инвестиции составили 14,45 млрд рублей против 4,62 млрд рублей годом ранее.

Наибольший вклад внесли компании АО «БИОКАД», АО «Фармасинтез-Норд» и АО «ОДК-Климов», которые суммарно проинвестировали свыше 17 млрд рублей. За девять месяцев текущего года общий объем инвестиций резидентов ОЭЗ достиг примерно 30 млрд рублей.

Такой рост свидетельствует о доверии бизнеса к режиму особой экономической зоны и уверенности компаний в долгосрочном развитии. Созданные условия позволяют наращивать производственные и исследовательские мощности, укрепляя экономику города, заключил Поляков.