Эксперт назвала операторов автономных теплиц профессией будущего

Эксперт в области искусственного интеллекта Валерия Курако рассказала о профессиях, которые будут востребованы на российском рынке труда через пять-десять лет.

Как сообщает RuNews24.ru, специалист прогнозирует потребность в специалистах, способных работать с цифровыми системами, большими данными и искусственным интеллектом. Цифровизация охватывает различные отрасли экономики, включая агропромышленный комплекс, промышленность, логистику, образование и медицину.

По словам эксперта, сельскохозяйственные предприятия переходят на удаленное управление теплицами и используют дроны для мониторинга полей. Промышленные организации создают роботизированные участки, что требует от сотрудников знаний в области управления робототехническими системами.

Валерия Курако отметила необходимость создания в учебных заведениях новых образовательных пространств. Речь идет о виртуальных ателье, мастерских микросхем и классах прототипирования, где учащиеся могли бы приобретать практические навыки создания цифровых продуктов.