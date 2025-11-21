ЦКБМ отмечает в Петербурге 80-летний юбилей

Центральное конструкторское бюро машиностроения отмечает 80-летний юбилей работы для атомной промышленности России.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, предприятие продолжает разработку оборудования для атомных электростанций. За восемь десятилетий работы ЦКБМ стало ключевым предприятием машиностроительного дивизиона «Росатом».

Разработки бюро обеспечивают надежную работу более чем 20 атомных электростанций в России и за рубежом. Предприятие сохраняет лидирующие позиции в создании инновационных решений для ядерной энергетики и смежных отраслей.

Современная деятельность ЦКБМ включает проекты в области роботизации и укрепления технологического суверенитета страны. Коллектив бюро продолжает работу над перспективными разработками для энергетического комплекса.