В субботу пассажиры четырех рейсов столкнулись с задержками вылетов из Пулково

Пассажиры четырех рейсов столкнулись с задержками вылетов в субботу.

Согласно данным онлайн-табло Северной столицы, рейс EO 393 авиакомпании Ikar в Иваново был задержан. Регистрация на данный рейс пройдет с 14:55 до 16:55, а время вылета перенесено на 17:35.

Рейс U6 173 авиакомпании «Уральские Авиалинии» в Хабаровск с вылетом в 12:10 также задержан. Новое время вылета установлено на 14:45, при этом пассажирам следует учитывать стыковку в Екатеринбурге.

Также был задержан рейс S7 6410 авиакомпании S7 Airlines в Иркутск, который должен был вылететь в 12:25. Регистрация проходила с 8:55 до 13:15 на стойках 11-14. Ожидается, что самолет вылетит в 13:55.

Вечерний рейс SU 043 «Аэрофлота» в московский аэропорт Шереметьево с плановым вылетом в 14:15 задержан. Регистрация запланирована на период с 16:30 до 18:00 на стойках 27-32. Время вылета перенесли на 18:30.