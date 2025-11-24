Ленинградская область лидирует по производству куриных яиц

Ленинградская область сохранила лидерство среди российских регионов по производству куриных яиц.

Как сообщает «Петербург2», за девять месяцев 2025 года местные предприятия произвели 2,8 млрд штук яиц. Этот показатель на 3,1% превысил результаты аналогичного периода прошлого года.

По информации издания, на конец сентября в хозяйствах региона насчитывалось 31 млн голов птицы. Крупные сельскохозяйственные предприятия обеспечивают 98% от общего объема производства.

В 2024 году были заключены инвестиционные соглашения с ведущими птицефабриками на сумму почти 8 млрд рублей. Предприятия «Оредеж», «Синявинская» и «Северная» получили поддержку для развития.

В Гатчинском округе планируется строительство новой площадки для выращивания молодняка. Предприятие будет рассчитано на содержание более чем 500 тысяч голов птицы.