Тосненская прокуратура доказала в суде фиктивность брака с иностранцем

Тосненская городская прокуратура добилась в суде признания фиктивного брака между местной жительницей и иностранным гражданином недействительным.

Как сообщает «Невский проспект», проверка установила, что супружеский союз был заключен без намерения создания семьи для получения гражданства Российской Федерации. Тосненский городской суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора.

Брак признан недействительным с момента его официального заключения, что аннулирует все правовые последствия для обеих сторон. Исполнение судебного решения находится на постоянном контроле городской прокуратуры для обеспечения его полного выполнения.

Ранее Выборгская городская прокуратура добилась организации уличного освещения в деревне Лосево. Проверка была инициирована после личного приема жителей у прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского.

На участке автомобильной дороги по улице Новая отсутствовало стационарное электрическое освещение, что нарушало требования законодательства. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры к администрации Светогорского городского поселения, после чего подрядчиком были выполнены все необходимые работы по монтажу осветительного оборудования.