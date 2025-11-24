Во вторник в Выборге пройдут плановые отключения света

В Выборге 25 ноября запланированы временные отключения электроэнергии в связи с проведением плановых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства.

Как сообщает пресс-служба администрации района, работы будут проводиться с 9:00 до 16:00 по московскому времени. Отключения затронут потребителей, проживающих в домах на нескольких улицах города в рамках подготовки энергооборудования к зимнему периоду.

На Приморской улице без электроснабжения останутся дома под номерами 27а, 29, 29а, 31 и 33. На проспекте Победы отключения коснутся зданий № 27 и 31а, а на Рубежной улице — домов № 30а, 34 и 36, где будут выполнены необходимые технические мероприятия.

Работы выполняет АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» в плановом режиме для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей в осенне-зимний период. Администрация города рекомендует жителям заранее подготовиться к временным неудобствам.