Продюсер Димы Билана Эдуард Барк умер на 37-м году жизни

Продюсер Эдуард Барк, известный сотрудничеством с Димой Биланом, скончался на 37-м году жизни.

Как сообщают его коллеги в соцсетях, смерть наступила во сне вследствие остановки сердца. Барк был сооснователем агентства AllStars Music и активно работал в музыкальной индустрии, где успел зарекомендовать себя как талантливый организатор и креативный продюсер.

Медиаменеджер Марина Ермошкина подтвердила печальную новость о кончине своего бизнес-партнера. Она отметила его профессиональные качества и значительный вклад в развитие российского шоу-бизнеса, подчеркнув, что Барк был не только выдающимся профессионалом, но и прекрасным человеком.

Эдуард Барк занимался продюсированием Димы Билана в последнее время. Совместно с Ермошкиной они планировали реализовать масштабные проекты в музыкальной индустрии и открыть новые имена на российской эстраде.

Информацию о дате и месте прощания с продюсером сообщат дополнительно. Коллеги и друзья выражают соболезнования родным и близким Эдуарда Барка, который оставил яркий след в отечественной музыкальной индустрии.