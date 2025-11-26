Актриса Ирина Розанова назвала Шиловского великим гением в профессии

Советская и российская актриса Ирина Розанова назвала скончавшегося режиссера Всеволода Шиловского великим гением в профессии. По ее словам, он олицетворял целую эпоху в культуре.

Артистка описала Шиловского как живого, настоящего и мощного человека с широкой творческой палитрой. В разговоре с NEWS.ru Розанова отметила, что выросла вместе с этим поколением и всегда восхищалась характером и силой своих учителей.

По ее словам, Шиловский навсегда останется в памяти и творческом наследии. Актриса добавила, что режиссер прожил большую, яркую и насыщенную жизнь, которой можно только восхищаться.

Отметим, что Всеволод Шиловский известен массовому зрителю как режиссер фильмов «Миллион в брачной корзине», «Кодекс бесчестия», «Линия смерти» и «Люди и тени. Секреты кукольного театра». Также он снимался в картинах «Влюблен по собственному желанию», «Торпедоносцы» и «Интердевочка».