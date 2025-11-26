Спасатели нашли тело пропавшего рыбака в Тихвинском районе

Спасатели обнаружили тело мужчины, не вернувшегося с рыбалки на озере Пикалевское в Тихвинском районе.

Поисково-спасательный отряд из Новой Ладоги получил информацию об исчезновении мужчины. Пропавший отправился на рыбалку к озеру Пикалевское в Тихвинском районе.

Однако рыбак не вернулся 25 ноября, что стало основанием для организации поисковых работ. Позже спасатели обнаружили тело мужчины, доставили его на берег и передали полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Представители спасательной службы обратились к жителям и гостям Ленинградской области с призывом избегать необдуманных поступков и соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи водных объектов.