В Ленобласти зафиксировано три ДТП с пострадавшими за сутки

За минувшие сутки, 25 ноября, на территории Ленинградской области было зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает пресс-служба ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, из этого числа три аварии классифицированы как ДТП с пострадавшими людьми. В результате данных инцидентов травмы получили три человека, при этом дети среди пострадавших не числятся.

Случаев гибели людей на дорогах Ленинградской области за отчетный период не зафиксировано. Для сравнения, в Санкт-Петербурге за те же сутки произошло 336 ДТП. При этом в Северной столице в авариях пострадали восемь человек, двое из них – дети, однако погибших также нет.

Стоит отметить, что пресс-служба ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области регулярно предоставляет подобные данные по аварийности на дорогах.