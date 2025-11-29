Мошенники предлагали билеты на вечер с Фрейндлих в Петербурге

В Санкт-Петербурге зафиксирована попытка продажи несуществующих билетов на творческий вечер с народной артисткой Алисой Фрейндлих.

Об этом сообщил театральный блогер Георгий Цицишвили в своем Telegram-канале. По его словам, ему предложили приобрести два билета в шестой ряд зала театра имени Ленсовета. Однако при проверке выяснилось, что в театре планируется всего четыре ряда для зрителей этого мероприятия.

Когда блогер осознал проблему, он связался с администрацией театра для получения разъяснений. Как заявили в культурном учреждении, продажа билетов на данный вечер еще не была открыта для широкой публики.

При этом блогер Георгий Цицишвили отметил, что предложение поступило от человека из культурной среды через общих знакомых. Автор призвал подписчиков и жителей города быть осторожными при покупке билетов.