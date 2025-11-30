В Бокситогорске полицейские задержали ночного стрелка

Сотрудники полиции задержали мужчину за ночную стрельбу из ружья в Бокситогорске.

Выстрелы прозвучали около двух часов ночи 29 ноября на улице Красных Следопытов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители задержали 43-летнего слесаря. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в землю из найденного гладкоствольного ружья, чтобы проверить его исправность.

Полицейские изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержанного доставили в отдел, где составили протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.