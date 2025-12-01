За выходные в ДТП на дорогах Ленобласти пострадали 16 человек

С 28 по 30 ноября на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано 1138 дорожно-транспортных происшествий.

По данным пресс-службы Управления Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на территории региона произошло 18 дорожных происшествий, в которых пострадали 16 человек.

В границах Санкт-Петербурга за аналогичный временной промежуток зафиксировано 909 случаев ДТП, из которых 24 инцидента сопровождались получением травм 28 участниками дорожного движения.

За отчетные сутки на всей территории региона зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.