Бывший принц Эндрю стал простолюдином после потери последних рыцарских званий

Бывший член британской королевской семьи Эндрю Маунтбеттен-Виндзор официально лишен последних королевских титулов по распоряжению короля Карла III. Такое решение означает окончательный переход опального родственника монарха в статус простолюдина.

Королевским указом принц Эндрю был лишен членства в старейшем рыцарском ордене Подвязки, а также звания Рыцаря Большого креста Королевского ордена Виктории. Об этом сообщает The Mirror.

Такое решение принял Карл III после раскрытия подробностей дружбы бывшего принца с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в сексуальных преступлениях. Ранее Эндрю лишился титула герцога Йоркского и получил предписание покинуть Королевскую ложу в 2026 году.

На данный момент Эндрю сохраняет только звание вице-адмирала Королевского флота, присвоенное ему в 2015 году. Однако представители правительства Великобритании заявили о планах начать процедуру лишения его и этого почетного звания. Герб бывшего члена королевской семьи уже убрали из часовни Святого Георгия в Виндзорском замке.

Сам Эндрю на протяжении всех разбирательств категорически отрицал любые правонарушения в период общения с Эпштейном.