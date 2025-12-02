В Петербурге проверили готовность камер фиксации нарушений к зиме

В Санкт-Петербурге завершилась проверка готовности стационарных комплексов фото- и видеофиксации к работе в зимний период.

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга, основной задачей было обследование оборудования с учетом повышенных требований к его надежности. Контроль проводился в период ухудшения погодных условий в осенне-зимний сезон.

Проверки проходили с 24 по 30 ноября на территории всего мегаполиса. В рамках мероприятий оценивалось качество выполнения профилактических и технических работ подрядными организациями.

Установлено, что все необходимые операции по обслуживанию комплексов выполняются регулярно. В частности, проводится очистка камер от снега, наледи и грязевых отложений для бесперебойной работы.

Подрядчикам даны дополнительные указания по оперативной очистке оборудования. Это должно повысить надежность функционирования систем в периоды интенсивных осадков.

Заместитель председателя ведомства Алексей Гончаров подчеркнул важность бесперебойной работы комплексов. Он отметил особое внимание к контролю качества профилактических мероприятий.