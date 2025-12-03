Адвокат назвала истребование дела о квартире Долиной достижением

Верховный суд Российской Федерации запросил материалы дела о признании недействительной сделки с квартирой певицы Ларисы Долиной.

Как сообщает 360.ru, адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко назвала это решение определенным достижением.

По ее словам, истребование дела является первым этапом после подачи кассационной жалобы. Судья изучает доводы и, если находит нарушения, передает материалы на рассмотрение коллегии.

Если оснований для передачи дела нет, оно возвращается в суд первой инстанции. Сам факт истребования документов, по мнению адвоката, повышает шансы на дальнейшее разбирательство в высшей судебной инстанции.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье. Суд признал сделки по отчуждению квартиры недействительными, восстановив право собственности за певицей. Позже это решение поддержали Мосгорсуд и Второй кассационный суд.