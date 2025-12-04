Экс-участник группировки Воеводина арестован в Петербурге за убийство 2003 года

Суд в Санкт-Петербурге арестовал местного жителя по обвинению в убийстве мигранта, совершенном в декабре 2003 года. По версии следствия, он был участником группировки Алексея Воеводина.

Ленинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя Сергея Нетронина. Он обвиняется в убийстве группой лиц по мотивам национальной ненависти. Срок ареста установлен до 2 февраля 2026 года.

Согласно материалам дела, преступление было совершено 14 декабря 2003 года. По версии следствия, обвиняемый вместе с Алексеем Воеводиным и еще семью злоумышленниками во дворе дома на улице Марата избили гражданина одной из стран Восточной Азии, используя ножи, металлические трубы и камень, а также нанося удары ногами.

Потерпевший скончался от полученных травм. В 2003 году убийство раскрыть не удалось, но возобновленное расследование помогло восстановить картину происшествия и установить, что преступление было совершено на почве расовой ненависти. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Подозреваемым оказался 42-летним бригадиром путевых работников. Мужчина не признал свою вину. В суде он просил избрать для него меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Напомним, что лидер группировки Алексей Воеводин был приговорен к пожизненному заключению в 2011 году.