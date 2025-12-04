ОЭЗ «Санкт-Петербург» стала второй в рейтинге инвестиционной привлекательности

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» заняла второе место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности среди ОЭЗ технико-внедренческого типа.

Как сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, данное достижение подтверждает высокий уровень региона в сферах устойчивого развития и энергоэффективности.

По словам Полякова, полученный результат является следствием совместной работы множества специалистов, занятых созданием привлекательных условий для ведения бизнеса на территории ОЭЗ. Вице-губернатор заявил о намерении и далее развивать особую экономическую зону, открывая новые возможности для инвесторов.

Отметим, что рейтинг инвестиционной привлекательности является регулярным инструментом оценки эффективности и условий работы особых экономических зон в России.