Молодежный совет транспортного блока Петербурга подвел итоги 2025 года

Молодежный совет транспортного блока Санкт-Петербурга подвел итоги работы за 2025 год и обозначил планы на следующий.

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга прошло заседание Молодежного совета. На нем подвели итоги за 2025 год и наметили планы на следующий период. Совет был создан летом 2024 года, он служит площадкой для развития профессионального сообщества молодых специалистов и укрепления кадрового резерва транспортной отрасли города.

Участники заседания представили отчет о ключевых мероприятиях уходящего года. Особое внимание было уделено стратегической сессии, организованной при участии специалистов Центра поддержки молодежных инициатив «Вектор». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы.

На встрече члены совета изучили современные методы профориентации и лучшие практики петербургских предприятий. Также прошел кейс-чемпионат, организованный СПб ГКУ «Организатор перевозок» совместно с ГУП «Петербургский метрополитен». На нем студенты и молодые специалисты решали реальные отраслевые задачи. Двое победителей получили работу в «Организаторе перевозок».

План мероприятий на 2026 год в настоящее время формируется. Ожидается, что он будет включать инициативы по поддержке профессионального роста молодых работников, сотрудничеству со студенческими отрядами и развитию кадрового резерва отрасли.

Как отметил председатель Комтранса Валентин Енокаев, работа с молодыми специалистами является ключевым фактором устойчивого развития транспортной системы города. По его словам, создание условий для их реализации представляет собой фундамент для будущих достижений отрасли.