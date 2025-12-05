Надежда Бабкина потеряла права на все свои товарные знаки в России

Народная артистка России Надежда Бабкина лишилась всех прав на свои товарные знаки, действующие на территории России. Срок их действия истек в сентябре 2025 года и не был продлен.

По данным электронной базы Роспатента, срок действия регистрации знаков певицы истек в сентябре 2025 года.

Товарные знаки, включающие текст «Надежда Бабкина», а также графические изображения в виде ее личной росписи и инициалов, были поданы на регистрацию в 2015 году.

Решение о государственной регистрации было принято ведомством в 2016 году. Данные знаки предоставляли право на выпуск и продажу широкого спектра товаров, включая ювелирные и текстильные изделия, сумки, одежду, обувь, головные уборы и различные аксессуары.

Напомним, что Надежда Бабкина известна как исполнительница народной и эстрадной музыки, народная артистка РСФСР и основательница ансамбля «Русская песня».