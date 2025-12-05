Колесов сообщил петербуржцам о дождливых выходных с мокрым снегом

Ближайшие выходные и начало недели в Санкт-Петербурге будут дождливыми. В воскресенье и понедельник ожидается мокрый снег.

Относительно сухой период сменят циклоны, которые принесут в регион осадки. В субботу атмосферный фронт подойдет к городу во второй половине дня, а в воскресенье количество осадков увеличится, ожидается выпадение мокрого снега. Об этом сообщил начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

В своем Telegram-канале синоптик отметил, что температура остается стабильно плюсовой, но с небольшими перепадами. В субботу ожидается 4 градуса тепла, в воскресенье воздух остынет до 2 градусов. Ветер будет слабым, добавил метеоролог.

Колесов сообщил о возможном мокром снеге в понедельник при температуре около 1 градуса тепла. Он подчеркнул, что после кратковременного похолодания в начале недели ожидается приход циклонов, которые принесут потепление до 5 градусов и дождь.