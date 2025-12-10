Энергетики заменили свыше 400 километров электросетей в Ленобласти

В Ленинградской области завершили замену линий электропередачи, что улучшило ситуацию с энергоснабжением.

Как сообщает ivbg.ru, специалисты компании «Россети Ленэнерго» с начала года обновили свыше 400 километров сетей. Работы проводились в восьми районах региона, включая Санкт-Петербург, и охватили сети различного напряжения для максимального охвата.

Старые провода заменили на современные самонесущие изолированные провода, которые отличаются повышенной надежностью. Эти меры позволили повысить стабильность и качество электроснабжения для десятков тысяч потребителей — как частных домохозяйств, так и предприятий.

Новая проводка с полимерной изоляцией более устойчива к погодным условиям, механическим повреждениям и препятствует гнездованию птиц. Она также снижает риск электротравм и затрудняет несанкционированные подключения к сетям, что ведет к снижению коммерческих потерь энергии.