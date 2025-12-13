Андрей Аршавин подтвердил факт сокращения бюджета в «Зените»

Заместитель председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин подтвердил информацию о сокращении бюджета клуба. Ранее об этом заявлял футбольный агент Герман Ткаченко.

Аршавин подтвердил факт введения режима экономии. В беседе на YouTube-канале Fonbet экс-игрок сборной России дал утвердительный ответ на вопрос о сокращении расходов.

Отметим, что ранее аналогичную информацию озвучил футбольный агент Герман Ткаченко в шоу «Это футбол, брат!». Он связал изменения с приходом Константина Зырянова на пост председателя правления клуба в конце августа.

Аршавин уточнил, что меры экономии проявляются в урезании бюджета, однако это не означает автоматического увеличения игрового времени для российских футболистов в составе команды.

Напомним, что в августе 2025 года председателем правления «Зенита» стал бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов, сменивший на этой должности Александра Медведева.