При пожаре на улице Скуридина в Ломоносове погибла женщина

Женщина погибла в результате пожара в однокомнатной квартире в Петродворцовом районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, возгорание произошло вечером 14 декабря в городе Ломоносов. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 18:01. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов.

Пламя охватило обстановку в комнате, площадь которой составляла шесть квадратных метров. Горело два квадратных метра. Пожарным удалось ликвидировать огонь к 18:32.

Для тушения привлекались три единицы специальной техники и 15 сотрудников МЧС. В результате происшествия была обнаружена погибшая женщина.

Причины возгорания сейчас устанавливаются. Специалисты ведомства проводят проверку по данному факту для определения всех обстоятельств случившегося.

Ранее, в ночь на 14 декабря, произошел пожар в Пушкинском районе. На двух участках горели три строения общей площадью 50 квадратных метров. Огонь был ликвидирован силами 15 спасателей и трех единиц техники, пострадавших не зафиксировано.