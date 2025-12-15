Прокуратура Ленобласти контролирует переселение из аварийного жилья

Прокуратура Ленинградской области держит на контроле реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья.

В текущем году строительные работы по шести многоквартирным домам в различных районах региона были завершены. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Ленобласти, 15 декабря было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию одного из домов в Рощинском поселении Выборгского района. Качество выполненных работ на месте оценил начальник управления прокуратуры.

С представителями застройщиков были обсуждены вопросы передачи квартир гражданам. Ранее из-за низких темпов строительства прокуратура вносила представление компании-подрядчику, после чего работы активизировались.

Надзор за соблюдением жилищных прав граждан в рамках региональной программы продолжается. Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» рассчитана на период с 2019 по 2025 годы.