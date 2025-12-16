На сотрудницу ЧОПа завели уголовное дело после нападения в школе Петербурга

После нападения ученика с ножом на учителя в школе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Подозреваемой по нему проходит сотрудница охранного предприятия, дежурившая на входе в день инцидента.

Следственный отдел по Красногвардейскому району возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Основанием для этого послужил инцидент, произошедший 15 декабря. В школе на улице Белорусской ученик ранил ножом педагога.

Предварительно установлено, что на входе в учебное заведение сработала рамка металлодетектора, но дежурившая сотрудница ЧОП не стала досматривать подростка, как предписывает инструкция. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ее задержали и доставили в следственный отдел для дачи показаний. Следователи продолжают проводить комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.