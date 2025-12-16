В Ленобласти усилят профилактику девиантного поведения в школах

Власти Ленинградской области объявили о расширении мер по профилактике девиантного поведения среди школьников. Основной акцент будет сделан на усилении работы психологической службы в образовательных учреждениях.

Решение о дополнительных мерах было принято после трагических событий, произошедших в Подмосковье. В связи с этим от имени регионального правительства были выражены соболезнования родным погибшего и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как заявил вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин, ключевое внимание будет уделено анализу и усилению деятельности школьных психологов. Он отметил, что, несмотря на возможность формального прохождения детьми психологических тестов, признаки стресса, депрессии или увлечения опасным контентом могут проявляться в повседневном взаимодействии. По его словам, своевременная реакция со стороны педагогов, психологов, родителей и даже одноклассников способна помочь предотвратить трагедию.

Параллельно запланирована проверка и разработка рекомендаций по повышению эффективности технических систем безопасности во всех школах региона. В настоящее время в образовательных учреждениях Ленинградской области работают больше 700 педагогов-психологов. Данная служба получит дальнейшее развитие и методическую поддержку.