Дрон с боевым опытом будет бороться с пожарами в Ленобласти

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с боевым опытом будет переоборудован для помощи спасателям Ленинградской области.

Аппарат «Северный ветер» показался свою эффективность в боевых условиях. Специалисты модифицируют его для выполнения задач в сфере гражданской обороны.

В рамках программы фонда «Ленинградский рубеж» и поддержанным грантом по инициативе губернатора Александра Дрозденко, дрон получит новое функциональное назначение. Его основной задачей станет помощь подразделениям МЧС в обнаружении и ликвидации лесных пожаров, сообщает «Невский проспект».

После проведения необходимых доработок беспилотник сможет осуществлять разведывательные полеты, проводить мониторинг территории и рассматривается возможность его использования для транспортировки средств пожаротушения. Для интеграции новой технологии в работу спасателей в ближайшее время запланированы совместные учебные мероприятия.

После завершения полного цикла испытаний модернизированные аппараты будут переданы в эксплуатацию профильным службам региона.