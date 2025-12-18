Красная икра с Дальнего Востока получит название «Трамповка»

Производитель красной икры из Хабаровского края, образец которой был передан президенту США Дональду Трампу, намерен назвать продукт в его честь.

Генеральный директор компании Дмитрий Вологжин рассматривает вариант «Та самая Трамповка». Как сообщает ТАСС, решение связано с популярностью неофициального названия «Трамповка» среди покупателей.

Икра была произведена на рыбокомбинате в поселке Чныррах и понравилась спецпредставителю президента США Стивену Уиткоффу во время его визита в Москву.

После дегустации в столичном ресторане Уиткофф получил в подарок целый ящик этой продукции, чтобы передать его Трампу. Икра изготавливается из кеты, выловленной в Амуре, и отличается свежестью, так как переработка начинается уже через 15 минут после доставки рыбы на завод.

Продукт не содержит консервантов и хранится в замороженном виде для сохранения вкусовых качеств.