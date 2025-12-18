Самозанятые водители такси смогут работать в любом регионе России

Самозанятые водители такси получат право работать на территории любого региона России, независимо от места постоянной регистрации. Соответствующие поправки в федеральный закон приняла Государственная дума.

Как сообщает allnw.ru, изменения устраняют административное препятствие, которое ранее ограничивало водителей, выбравших специальный налоговый режим. Теперь они смогут получить разрешение на перевозки пассажиров в любом субъекте страны без необходимости иметь там постоянную прописку.

По словам первого заместителя председателя думского Комитета по защите конкуренции Игоря Игошина, норма направлена на расширение возможностей для трудовой мобильности.

Это также будет способствовать легализации деятельности и развитию рынка такси в целом, упрощая для граждан получение необходимых документов и выход на новые рынки.