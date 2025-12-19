На Волхонском шоссе водитель насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

В Ломоносовском районе Ленинградской области автомобиль насмерть сбил пешехода на нерегулируемом переходе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, происшествие случилось утром 18 декабря. Инцидент произошел на 14-м километре Волхонского шоссе.

По предварительной информации, 22-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet Cruze. совершил наезд на 70-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть в установленном для этого месте. От полученных травм он скончался на месте до прибытия медицинских работников.

В рамках проводимой проверки установлено, что молодой человек ранее восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Отмо факту случившегося проводится процессуальная проверка для установления всех обстоятельств.