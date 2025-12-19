Пекарня из Люберец отправит Владимиру Путину пироги после прямой линии

Подмосковная пекарня «Машенька», чей владелец задал вопрос во время прямой линии с президентом России, теперь отправит Владимиру Путину свои фирменные пироги.

Как сообщает 360.ru, предприниматель Денис Максимов обратился к главе государства с просьбой пересмотреть налоговую нагрузку для малого бизнеса.

Во время эфира он объяснил, что для его семьи пекарня является единственным источником дохода, а некоторые изменения в законодательстве могут поставить под угрозу существование подобных предприятий.

Владимир Путин, отвечая на вопрос, пообещал обсудить с правительством возможные меры поддержки. Также он в шутливой форме попросил предпринимателя прислать ему в ответ «чего-нибудь вкусненького» из ассортимента пекарни. Теперь владелец трех пекарен в Подмосковье намерен отправить президенту фирменные пироги с начинкой из капусты, лука и яйца.