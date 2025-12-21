За год продажи модного дома Stella McCartney упали на 27%

Модный дом Stella McCartney сообщил о падении продаж на четверть и увеличении убытков. Руководство бренда предупреждает о риске исчерпания денежных средств к 2028 году.

Продажи бренда в 2024 году снизились на 27% до 16 млн фунтов стерлингов. Убытки до налогообложения выросли с 25 миллиона до 33,6 миллиона фунтов стерлингов, указано в отчете в Регистрационной палате Великобритании. Руководство компании объяснило эти результаты сложными рыночными условиями.

Ранее руководство бренда предупредило, что денежные средства могут закончиться к 2028 году, даже при условии, что материнская компания Anin Star Holding не потребует возврата кредитов. Компания не получает прибыли с 2017 года и уже несколько лет заявляет о необходимости привлечения дополнительного финансирования для продолжения деятельности. Директора заявили, что определили меры для продления срока сохранения денежных резервов, но могут рассмотреть альтернативные источники капитала для обеспечения долгосрочной жизнеспособности бизнеса.

Продажи в собственных магазинах бренда в Великобритании росли, но это не смогло компенсировать падение доходов от оптовой торговли и авторских отчислений, сообщает The Guardian.

В январе 2025 года Стелла Маккартни выкупила 49% акций своего бренда у люксового конгломерата LVMH. По совместному заявлению сторон, это решение отразило ее намерение развивать бизнес самостоятельно.