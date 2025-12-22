В Ленобласти спасатели за неделю обнаружили тела четырех человек

В Ленинградской области за прошедшую неделю на водоемах погибли четыре человека.

Эти происшествия произошли в период с 15 по 21 декабря. Спасатели трижды выезжали на акватории для проведения поисково-спасательных работ.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области, основной причиной трагедий остается выход на неокрепший лед. Несмотря на предупреждения, люди нарушают правила безопасности.

Инспекторы выборгского отделения Центра государственной инспекции по маломерным судам уже провели профилактические рейды. Они патрулировали акватории Финского залива, реки Вуоксы и Вишневского озера.

За неделю было составлено семь административных протоколов за выход на опасный лед. Однако эти меры не смогли предотвратить все происшествия..

Помимо работ на воде, спасатели в течение семи дней 91 раз привлекались к поисковым операциям в лесах и населенных пунктах. Также специалисты ежедневно мониторили дорожную обстановку на ключевых трассах.