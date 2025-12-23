Вторник, 23 декабря 2025
Юрий Лоза рассказал, почему в детстве не верил в Деда Мороза

Михаил Яковлев
Фото: Скриншот с YouTube-канала "Юрий Лоза"

Известный композитор и исполнитель Юрий Лоза в интервью поделился детскими воспоминаниями о Новом годе. Артист признался, что никогда не верил в Деда Мороза, объяснив это семейными обстоятельствами.

По словам музыканта, его родители не устраивали традиционных костюмированных представлений. Отец Лозы, имевший инвалидность, не мог наряжаться сказочным персонажем, так как сын бы сразу его узнал. Эта ситуация стала причиной того, что в их семье не поддерживали игру в новогоднее волшебство, пишет NEWS.ru

Ранее с новогодним обращением выступил Дед Мороз, призвавший людей загадать общее желание о мире на планете. Он отметил, что считает счастье детей и окончание войн своей самой заветной мечтой.

Детский психолог Дарья Дугенцова в своих комментариях ранее отмечала, что вера в сказочного персонажа не подрывает доверие ребенка, а способствует развитию фантазии. По мнению эксперта, дети дошкольного возраста естественным образом живут в двух мирах — реальном и воображаемом, а четкое разграничение между ними приходит примерно к восьми годам. Она также подчеркнула, что разоблачать сказку резко не рекомендуется.

