Суд отправил в колонию бизнесменов за подмену медоборудования в детском центре

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор предпринимателям, осужденным за мошенничество с поставками медицинского оборудования в Национальный медицинский исследовательский центр детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера во время пандемии.

Игорю Хану назначено два года колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей, Константину Громову — три года колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей, пишет «Петербургский дневник».

По данным прокуратуры, бизнесмены выиграли конкурс в апреле 2020 года на поставку восьми специализированных медицинских мониторов стоимостью около 450 тысяч рублей каждый, но вместо них отправили в центр бытовые мониторы ценой не более 40 тысяч рублей за штуку. Подмену обнаружило новое руководство НМИЦ, которое провело экспертизу и обратилось в правоохранительные органы.

Директор центра Сергей Виссарионов пояснил, что поставленные мониторы имели ухудшенные характеристики, что могло серьезно осложнить работу врачей при анализе лучевых исследований у тяжелых пациентов с травмами и ортопедическими заболеваниями. В НМИЦ Турнера лечатся дети со всей России, и точность диагностики критически важна для планирования сложных операций.

Осужденные также обязаны вернуть центру более 3,4 миллиона рублей. Поставленное некондиционное оборудование в учреждении не используется — вся диагностика проводится на специализированной медицинской технике высокого качества.