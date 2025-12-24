Эксперт Аржаков назвал блокировку Telegram без альтернативы социально опасной

Эксперты предупреждают о социальных и технических рисках возможной блокировки Telegram в России при отсутствии равноценной альтернативы. Вместо запрета государству выгоднее развивать конкуренцию, совершенствуя отечественные платформы.

Заявления о возможной блокировке мессенджера Telegram в России при отсутствии полноценной альтернативы вызывают критику экспертов. Как отметил преподаватель Университета «Синергия» Даниил Аржаков в разговоре с RuNews24.ru, подобный шаг был бы технически нецелесообразным и социально рискованным.

На сегодняшний день платформа превратилась в важный инфраструктурный элемент, который используют СМИ, государственные органы, образовательные и бизнес-сообщества. По мнению эксперта, резкое ограничение доступа нарушит коммуникации миллионов пользователей и может подорвать доверие к цифровой экосистеме в целом.

Аржаков подчеркнул, что государству стратегически выгоднее не блокировать, а конкурировать. Национальный мессенджер Max может стать привлекательной альтернативой, если глубоко интегрируется с такими ключевыми сервисами, как «Госуслуги», здравоохранение и образование, превратившись в универсальный «цифровой паспорт». Эксперт привел пример Китая, где, несмотря на доминирование WeChat, сохраняется конкуренция со стороны других платформ, что стимулирует развитие.

По его словам, монополия подавляет инновации, в то время как пользователи заслуживают права выбора.