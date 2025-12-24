Ученые поставили под вопрос симметричность Вселенной

Группа исследователей представила работу, ставящую под сомнение базовый принцип современной космологии. Новые данные указывают на возможную асимметричность Вселенной в больших масштабах.

Суть научного противоречия

Ученые обсуждают фундаментальное несоответствие, известное как космическая дипольная аномалия. Их статья опубликована в научном журнале Reviews of Modern Physics.

По словам астрофизиков, стандартная космологическая модель (Lambda-CDM), лежащая в основе современного понимания Вселенной, строится на предположении о ее изотропности и однородности в больших масштабах. Это описание, известное как метрика ФЛРВ, значительно упрощает уравнения и является краеугольным камнем теории.

Однако накопленные наблюдательные данные указывают на возможное нарушение этого принципа. Одним из ключевых противоречий является несоответствие между дипольной анизотропией космического микроволнового фона (реликтового излучения) и дипольной анизотропией в распределении далеких астрономических объектов, таких как радиогалактики и квазары.

Природа аномалии и метод проверки

Космическое микроволновое фоновое излучение в целом однородно, однако в нем обнаружена так называемая дипольная анизотропия — разница температур, при которой одна сторона неба примерно на одну тысячную градуса теплее противоположной. Согласно стандартной модели, подобное изменение в реликтовом излучении должно строго соответствовать изменению в распределении вещества на небе.

Проверка этого соответствия известна как тест Эллиса-Болдуина, предложенный в 1984 году. Для его проведения требуются обширные каталоги далеких космических источников, которые стали доступны лишь в последнее время. Результаты анализа показывают, что амплитуды диполей не совпадают: вариация в распределении материи не соответствует вариации в реликтовом излучении. Этот вывод подтверждается независимыми наблюдениями как наземных радиотелескопов, так и спутников, работающих в инфракрасном диапазоне.

Последствия для космологии и перспективы

Космическая дипольная аномалия представляет собой серьезный вызов для модели Lambda-CDM. Ее наличие означает, что, возможно, придется отказаться не только от этой конкретной модели, но и от самого базового предположения об изотропности Вселенной, заложенного в описании ФЛРВ. Это потребует построения принципиально новой теоретической основы. Решение данной проблемы имеет фундаментальное значение для физики.

Ожидается, что новые массивы данных с таких инструментов, как космический телескоп «Евклид», обсерватория Веры Рубин и антенная решетка Square Kilometer Array, позволят получить четкую картину.

Анализ этой информации с применением методов машинного обучения может привести к пересмотру современных представлений о структуре и эволюции космоса.