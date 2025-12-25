Петербург инвестировал 160 миллионов рублей в развитие сети ресторанов

Федеральная сеть ресторанов «Теремок» развивает свою инфраструктуру в Санкт-Петербурге при финансовой поддержке города. За три года компания получила льготные займы на сумму около 160 миллионов рублей.

Как сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, на территории города работает больше 100 ресторанов сети и 40 уличных киосков, а также крупный производственно-логистический центр, расположенный в Приморском районе.

За отчетный трехлетний период предприятие получило от фонда льготные займы, совокупный объем которых приблизился к 160 миллионам рублей. По словам Полякова, эти финансовые средства были направлены на обновление технологической базы, что способствовало повышению общей эффективности производства и увеличению объемов выпускаемой продукции.

Вице-губернатор также отметил, что компания выступает в качестве социального партнера городской администрации и является постоянным участником различных общественных мероприятий, среди которых «Фестиваль мороженого» и «Рождественская ярмарка».