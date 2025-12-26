Юрист объяснил, кому грозит штраф за новогодний фейерверк

Запуск фейерверков в новогоднюю ночь сопряжен не только с праздничным настроением, но и с серьезной юридической ответственностью.

О том, какие штрафы грозят нарушителям правил безопасности, агентству «Прайм» рассказал исполнительный директор отделения «Ассоциации юристов России» по Санкт-Петербургу Артемий Семченков.

Региональные запреты и ответственность за нарушения

Юрист отметил, что в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии местных запретов на использование пиротехники, которые действуют в ряде регионов. Их нарушение карается штрафами в соответствии с региональным законодательством. Даже при отсутствии прямого запрета запуск фейерверков строго регламентирован правилами противопожарной безопасности. За их нарушение по статье 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ на граждан может быть наложен штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Более серьезные последствия

Если в результате нарушения правил было уничтожено или повреждено чужое имущество либо причинен вред здоровью людей, размер штрафа возрастает и составит от сорока до пятидесяти тысяч рублей. Наиболее тяжкие последствия влекут уголовную ответственность. Использование пиротехнических изделий, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, согласно статье 218 Уголовного кодекса РФ, наказывается принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

Артемий Семченков подчеркнул, что все юридические риски полностью ложатся на человека, осуществляющего запуск. Именно он будет нести ответственность и оплачивать ущерб, если фейерверк загорится, заряды разлетятся в случайных направлениях или попадут в окна и на балконы.

Правила безопасного запуска

Эксперт дал ряд практических рекомендаций для минимизации рисков. При запуске необходимо находиться с наветренной стороны, чтобы дым и продукты горения не мешали обзору. Расстояние от зрителей до фейерверка должно быть не менее указанного в инструкции по применению. Само изделие нужно надежно закрепить, например, установив в утрамбованный снег или специальную подставку. После поджигания фитиля следует немедленно отойти на безопасное расстояние. Также юрист напомнил о необходимости утилизации отработанной упаковки, предварительно убедившись, что все ее элементы полностью сгорели и не представляют опасности.

Специально отведенные места в Санкт-Петербурге

Ключевой совет — использовать для праздничных салютов только специально предусмотренные для этого площадки. Как отметил Артемий Семченков, таких мест достаточно, и информацию о них можно найти на сайтах местных подразделений МЧС России. Например, Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу опубликовало 24 декабря перечень из 37 адресов, где разрешен безопасный запуск фейерверков. Соблюдение этих правил позволит встретить Новый год не только ярко, но и безопасно, избежав значительных финансовых и правовых последствий.