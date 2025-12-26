Петербуржец не платил 13 млн таможенных платежей и предстанет перед судом

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 13 миллионов рублей.

По версии следствия, мужчина воспользовался льготой при ввозе в Россию более 100 тонн мяса, предназначенного для переработки, однако производственных мощностей не имел и перепродал продукцию как сырье, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Это позволило ему избежать уплаты установленных таможенных сборов. Прокурор также подал гражданский иск о взыскании с обвиняемого всей суммы неуплаченных платежей. Дело будет рассмотрено судом по существу.