В Петербурге началось серийное производство тяжелых внедорожников БАЗ

На одном из промышленных предприятий Санкт-Петербурга стартовало полномасштабное серийное производство линейки тяжелых грузовых автомобилей БАЗ.

Как отметил вице-губернатор города Кирилл Поляков, это событие открывает новую страницу в промышленной истории Северной столицы, подтверждая ее статус центра инженерной мысли.

Новая линейка создана для замещения тяжелых внедорожных машин европейских марок, покинувших российский рынок. В нее входят самосвалы, седельные тягачи и бортовые автомобили, уже прошедшие испытания в различных регионах, включая Поволжье и Ленинградскую область. Техника адаптирована к суровому климату, а ее опытные образцы проходят эксплуатационные тесты в подразделениях «Газпрома».

Проект реализован на базе Инжинирингового центра гражданской продукции «Обуховского завода» с использованием проверенных решений, применявшихся при создании военной техники. Использование российских и белорусских компонентов обеспечивает технологическую независимость. Производственная мощность предприятия составляет до 2 тысяч автомобилей в год.