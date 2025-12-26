Пятница, 26 декабря 2025
$78.44 €92.47 ¥11.18
1.1 C
Санкт-Петербург
Новости

В Петербурге устроили новогоднюю елку для детей участников СВО

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Яркое новогоднее представление состоялось в Санкт-Петербурге для детей участников специальной военной операции. Программа праздника, который организаторы оценили формулой «10 из 10», была построена на интерактиве и чудесах.

Против волшебства пытался бороться главный антагонист — Холодный дух, но юные зрители успешно ему противостояли, пишет «Петербургский дневник».

Концертную часть представили голос «Бессмертного полка России» Михаил Гаврилов, солистка Мариинского театра Анна Шульгина и детский коллектив «Фонтанчик». Центральным элементом шоу стали химические эксперименты на сцене.

Соорганизатор елки, заведующая Центральной детской библиотекой им. Н.А. Внукова Марина Терехова, рассказала, что они хотели удивить детей и заинтересовать их химией. Дети активно участвовали, угадывали запахи и наблюдали за яркими, пузырящимися и дымящимися реакциями. Мероприятие оставило яркие впечатления у всех гостей.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Жилой комплекс «Юнтолово» признан самым экологичным

Как сообщает пресс-служба застройщика, экорайон «Юнтолово» в Приморском районе Санкт-Петербурга стал победителем народного голосования премии «Град Петра 2025» в номинации «Монплезир». Читатели «Комсомольской правды в Петербурге» выбрали этот проект, реализуемый компанией «Главстрой Санкт-Петербург», как самый экологичный и комфортный для жизни. По данным компании, эта награда стала для жилого комплекса уже восьмой в 2025 году. Проект отличается комплексным развитием территории: застройщик единовременно создает общественные пространства, социальные объекты, дорожную и коммерческую инфраструктуру. Особое внимание уделяется озеленению и благоустройству: в рамках экорайона планируется создать более 70 гектаров новых зеленых зон, включая велодорожки, прогулочные аллеи, Центральный парк, а также разнообразные спортивные объекты. Премия «Град Петра» проводится в четвертый раз и определяет лучшие проекты как по оценке экспертного жюри, так и по мнению горожан.
Читать далее
Дети

Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России

Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, составляет около 31 года. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Сравнение с европейскими показателямиОнищенко отметил, что, несмотря на то что в Европе средний возраст рождения первого ребенка часто составляет 32–34 года, эта статистика не должна утешать. По его словам, России необходимо ориентироваться на собственные демографические задачи и решать их самостоятельно. Академик также добавил, что государство и регионы предпринимают значительные усилия для поддержки многодетных семей. Лидерами по рождаемости в стране он назвал Республику Дагестан, Республику Ингушетию и город Москву.Ситуация в Санкт-ПетербургеОтдельно Онищенко не рассматривал данные по Санкт-Петербургу, однако ранее, 12 марта, аналогичную цифру для города озвучила председатель комитета по социальной...
Читать далее

Интересное

новости СПб дтп ленобласть смерть дети суд погода авария убийство петербург Санкт-петербург мигранты прокуратура приморский район москва туризм работа деньги Роспотребнадзор Новый год ученые рейтинг мчс Госдума ребенок производство госпитализация отдых тарифы пенсионеры снег дворцовая площадь таможня выплаты железная дорога ксения собчак космос пенсия евгений плющенко Александр Колесов кирилл поляков юбилей депутаты кингисепп медицина

Новости дня

Новости

В Петербурге открылись две новые станции метро на шестой линии

Новости

Жена опровергла слухи о госпитализации актера Алексея Серебрякова

Новости

Петербург обновляет социальную инфраструктуру при участии девелоперов

Бизнес-вести

В Петербурге началось серийное производство тяжелых внедорожников БАЗ

Деньги

Петербуржец не платил 13 млн таможенных платежей и предстанет перед судом

Новости

В Петербурге молодой человек ходил по железной дороге и попал под поезд

Новости

Ваньчков стал врио главы Комтранса Петербурга

Новости

МЧС предупреждает Петербург о снеге, дожде и гололеде

Деньги

В Петербурге с января может подорожать проезд в транспорте

Деньги

ЦБ представил обновленную банкноту в 1000 рублей

Новости

В Выборгском районе четверо пострадали при лобовом столкновении авто

Новости

Эксперт прогнозирует рост стоимости потребительской корзины в 2026 году

Новости

Жилой комплекс «Юнтолово» признан самым экологичным

Новости

В Госдуме выступили против предложения о шестидневной рабочей неделе

Новости

Как правильно встретить православный сочельник и соблюсти все традиции

Бизнес-вести

Власти России ожидают роста промышленности на 2,5–3% в 2026 году

Бизнес-вести

Петербургский институт «Электрон» отмечает 70-летний юбилей

Новости

Петербург не смог обогнать Москву в рейтинге бронирования на зимние праздники

Медицина

Сон без борьбы и обид: в Скандинавии решили проблему пар в спальне

Новости

2026 год станет поворотным для принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Новости

Суд по делу о незаконном использовании Чебурашки выиграл «Союзмультфиль»

Новости

Плющенко столкнулся с осложнениями после пластической операции у Хайдарова

Дети

Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в России

Ленинградская область

В Ленобласти суд рассмотрит дело о травме железнодорожника в порту Усть-Луга

Медицина

В России выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

Новости

Ученый сообщил о новой аномалии у «космического корабля» 3I/ATLAS

Новости

Приговор по делу о хищении у Ларисы Долиной обжалован защитой

Новости

Юрист объяснил, кому грозит штраф за новогодний фейерверк

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb