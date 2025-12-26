В Петербурге устроили новогоднюю елку для детей участников СВО

Яркое новогоднее представление состоялось в Санкт-Петербурге для детей участников специальной военной операции. Программа праздника, который организаторы оценили формулой «10 из 10», была построена на интерактиве и чудесах.

Против волшебства пытался бороться главный антагонист — Холодный дух, но юные зрители успешно ему противостояли, пишет «Петербургский дневник».

Концертную часть представили голос «Бессмертного полка России» Михаил Гаврилов, солистка Мариинского театра Анна Шульгина и детский коллектив «Фонтанчик». Центральным элементом шоу стали химические эксперименты на сцене.

Соорганизатор елки, заведующая Центральной детской библиотекой им. Н.А. Внукова Марина Терехова, рассказала, что они хотели удивить детей и заинтересовать их химией. Дети активно участвовали, угадывали запахи и наблюдали за яркими, пузырящимися и дымящимися реакциями. Мероприятие оставило яркие впечатления у всех гостей.