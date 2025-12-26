Арест квартиры Ларисы Долиной продолжает действовать, несмотря на решение суда

Верховный суд признал право собственности на спорную квартиру в Москве за покупательницей Полиной Лурье, арест с недвижимости, ранее наложенный Таганским районным судом, до сих пор не снят.

Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. В марте Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной, оспорившей сделку по продаже квартиры. Суд вернул право собственности певице, и это решение поддержали апелляционная и кассационная инстанции.

Однако затем Верховный суд отменил эти решения, признав Лурье законной владелицей жилья. На этой неделе Мосгорсуд постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках и снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Это решение вступило в силу немедленно. Тем не менее, арест, наложенный еще в феврале, формально продолжает ограничивать распоряжение объектом.