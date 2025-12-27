Артемий Лебедев предложил выпускать туалетную бумагу с Лондоном

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев предложил выпускать туалетную бумагу с видами Нью-Йорка и Лондона.

В ходе выпуска «Самых Честных Новостей» в социальной сети «ВКонтакте». Лебедев отреагировал на новость о том, что производителя бумаги с изображением Кремля обязали уничтожить продукцию после жалобы депутата Государственной думы Михаила Матвеева.

В ироничной форме дизайнер предположил, что такой альтернативный вариант удовлетворит всех депутатов. Ранее компания была вынуждена изъять партию товара из-за возмущения народного избранника.

Напомним, Матвеев высказался в Telegram о бумаге с изображением Кремля и православного храма на упаковке. Депутат подчеркнуо, что такие действия подрывают доверие к государственным институтам, и предупредил, что обратится в Генпрокуратуру с жалобой на компанию-производителя туалетной бумаги.