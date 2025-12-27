Ленинградская АЭС получила лицензию на вывод из эксплуатации первого энергоблока

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Ленинградской атомной электростанции лицензию на вывод из эксплуатации первого энергоблока.
Этот этапный документ позволяет начать комплексные работы по прекращению работы «первенца» отечественной атомной энергетики среди реакторов типа РБМК-1000.
Процесс вывода энергоблока из эксплуатации рассчитан примерно на 30 лет и должен завершиться к 2055 году. Полученный в ходе работ опыт, как отмечают в госкорпорации «Росатом», станет эталонным для всех последующих проектов демонтажа канальных реакторов в мире. ЛАЭС стала первой станцией с реакторами РБМК, получившей такое разрешение.